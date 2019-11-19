Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap

Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay Çukur ve Adana Sıfır Bir gibi dizileri gündemine almıştı.

"ÇUKUR ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu diziler için; "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu'nun bu çıkışına dizinin oyuncularından Ercan Kesal; "Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum." karşılığını vermişti.

"BAŞKA ŞEYLER DE ANLATIYORUZ"

Şimdi de Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, Bakan Soylu'ya cevap verdi.

İynemli, geçtiğimiz akşam sevgilisi Bige Önal'la restoran çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu İçişleri Bakanı'nın bu sözlerinin sorulması üzerine; "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında." dedi.