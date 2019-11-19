1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Amasra ilçesi Mağaralar bölgesinde denizde gözden kaybolan astsubayı arama çalışması başlatıldı
 19 Kasım 2019 17:43
Yazdır
Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan K. (34) gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekipleri, astsubayı arama çalışması başlattı.

112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor.

Bu arada, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Seçmen usulsüzlüğü' davasında 1 tahliye
19 Kasım 2019 18:08		 ABD'nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama
19 Kasım 2019 17:46
Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü
19 Kasım 2019 16:42		 Cumhurbaşkanı'na yazılan mektuba siyanür incelemesi
19 Kasım 2019 16:39
81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
19 Kasım 2019 16:19		 Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa 1 tutuklama
19 Kasım 2019 16:08
Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19 Kasım 2019 16:02		 Açık unutulan kamyon kasası kapağı bir kadını öldürdü
19 Kasım 2019 15:44
Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
19 Kasım 2019 13:56		 Şüpheliler zor kullanarak kurbana kendisini vurdurmuşlar
19 Kasım 2019 13:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:42 - 'Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılacak'18:28 - FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:15 - Darülacezeden 'kurban ve adak yeri' iddialara yanıt18:13 - 'Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor'18:08 - 'Seçmen usulsüzlüğü' davasında 1 tahliye18:03 - Şeref Malkoç, İİTOB Yönetim Kurulu Başkanı oldu17:46 - ABD'nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama17:43 - Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu17:38 - Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
17:35 - TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Parti'ye ziyaret17:33 - Aile Hekimliği iller arası yer değiştirme ilanı17:32 - İmam hatip öğrencisine, Cambridge Üstün Başarı Ödülü17:29 - Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda17:23 - Doçentlik başvurusunda 'yayınevi' tanımı değişti17:19 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:11 - Öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' için eğlenceli klip17:09 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 4
Hilal Kaplan 1
ankaragücü 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam