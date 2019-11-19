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Şeref Malkoç, İİTOB Yönetim Kurulu Başkanı oldu

2'inci Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın son gününde İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonucu İİTOB Yönetim Kurulu'nun ilk başkanlığı Türkiye'ye verilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç oldu
 19 Kasım 2019 18:03
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Şeref Malkoç, İİTOB Yönetim Kurulu Başkanı oldu

2'inci Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın son gününde İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonucu İİTOB Yönetim Kurulu'nun ilk başkanlığı Türkiye'ye verilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç oldu.

2'inci Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın son oturumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği(İİTOB) Genel Kurulu düzenlendi. Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen genel kurulda İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin ilk defa yönetim kurulu belirlendi. 33 ülkeden oluşan İİTOB'de, yönetim kuruluna toplam 7 üye seçildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda Türkiye yönetim kuruluna seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç oldu. Toplantıda ayrıca tüzükle ilgili yeni maddeler oylandı. 2020'deki İİTOB toplantısının ise oy birliği ile Fas'ta düzenlenmesine karar verildi. Toplantının sona ermesi ile beraber yönetim kurulu ve tüm üyelerin katılımıyla toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

"Memnuniyet verici bir husus"

Çok faydalı bir toplantı olduğunu dile getiren İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç, "Çok faydalı bir toplantı oldu. Asya Ombudsmanlar Birliği'nin kongresi yapıldı. Türkiye, Asya Ombudsmanlar Birliği'nin yönetim kuruluna seçildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin kongresi yapıldı. Türkiye Ombudsmanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin başkanlığına getirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği henüz kurulmamıştı. Yürütme komitesi tarafından 5 yıldan beri yürütülüyordu. İstanbul'da yapılan bu genel kurulla beraber ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği başkanı seçildi. Oda Türkiye'ye verildi. Buda memnuniyet verici bir husustur " diye konuştu.

"Ülkemiz adına, Müslümanlık adına, insanlık adına yapmamız gereken şeyler var"

Türkiye ombudsmanlığının dünyadaki diğer ombudsmanlar birliklerinde yönetici ve yönlendirici olduğunu ifade eden Malkoç, "Türkiye ombudsmanlığı dünyadaki 8 ombudsmanlık ağının üyesidir. Her birinde aktiftir, yöneticidir, yönlendiricidir. Asya Ombudsmanlar Birliği'nde, Avrupa Ombudsmanlar Birliği'nde, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği'nde etkili yöneticiyiz. Şimdi de İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin dönem başkanlığına seçildik. Buda Türkiye açısından önemli bir şey. Ülkemiz adına, Müslümanlık adına, insanlık adına yapmamız gereken şeyler var. Umut ediyorum bundan sonra daha iyi olacak " dedi.
İhlas Haber Ajansı
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