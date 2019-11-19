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Darülacezeden 'kurban ve adak yeri' iddialara yanıt

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci: (Kurban ve adak yerinin kiralanmasında kurumun zarara uğratıldığı iddiaları) İki sefer art arda belli sürelerde ihaleye çıkılmış, kimse ihaleye girip almayınca, bayram süresinde buranın en yüksek karar organı olan idare meclisinin kararı ile orada bedel ödemek suretiyle devam edilmiş
 19 Kasım 2019 18:15
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Darülacezeden 'kurban ve adak yeri' iddialara yanıt

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Darülaceze'deki kurban ve adak yerinin kiralanmasında kurumun zarara uğratıldığı" iddialarına ilişkin, "İki sefer art arda belli sürelerde ihaleye çıkılmış, kimse ihaleye girip almayınca, bayram süresinde buranın en yüksek karar organı olan idare meclisinin kararı ile orada bedel ödemek suretiyle devam edilmiş." dedi.

Cebeci, düzenlediği basın toplantısında, medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son iki gündür Darülaceze'ye yönelik sistematik bir saldırı olduğunu ifade eden Cebeci, "Bundan yaklaşık 3 hafta önce, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Darülaceze ile alakalı TBMM'de bir soru önergesi vererek Darülaceze'nin itibarını sarsmak, aslı astarı olmayan birtakım haberlerle milletin kafasını bulandırmak istikametinde verdiği soru önergesinin ardından, o soru önergesinin her birini belli gazeteler gündeme getirerek Darülaceze'yi itibarsızlaşmak ve son yıllarda yükselen yıldızını söndürmek için mücadele ediyorlar. Buna hiçbirini gücü yetmeyecektir." diye konuştu.

Darülaceze'nin 125 yıldır insanlığa hizmet eden bir kurum olduğunu kaydeden Cebeci, bundan sonra da hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

Cebeci,"Bu tip haber yapanların, 180 yatağa bağımlı ve 530'a yakın kalan insanın, kimsesiz çocukların, kimsesiz insanların buradaki barınmasına katkıları var mı? Kendi katkıları olmadığı halde, bu kurumdaki mağdurlara katkı veren insanların da güvenini sarsmak, burada kurban kesenlerin güvenini sarsmak ve onların yardımlarını önlemek için yaptıkları bu haberleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Darülaceze'nin kimsesizlerden herhangi bir para, devletten de bir pay almadığını hatırlatan Cebeci, "Sadece yardımlarla ve bugüne kadar dışarıdan insanların bağışladığı mülklerden elde ettiği kira geliriyle, buradaki bu mağdur insanlara hizmet veriyor. Bunu küçük göstermeye çalışmak, Darülaceze'nin içerisinde sanki birtakım yolsuzluklar oluyormuş gibi manşetler atmak, insanlık dışı. Darülaceze dünyaya örnek olan bir kurum." şeklinde konuştu.

Kurban ve adak yerinin kiralanmasında kurumun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Cebeci, şunları söyledi:

"Darülaceze arka planında bulunan bir adak kurban satış yeri var. Biz idareye geldiğimizde buranın kirası 24 bin küsur liraydı. Orayı restore edip açık ihaleye çıktık. İhalede 102 bin 600 lira bedelle gitti. Yani bir önceki kira bedelinin 4 katı kira bedeliyle verdik. Buradan, 3 senede yaklaşık 5 milyon gibi bir kira bedeli elde ettik, bağışlanan etler hariç. Onunla beraber 20 milyonun üzerinde bir bedel elde etmiş oluyoruz. Geçmişte burayı kirada bulunan kişi de 80 bin lira o ihalede yukarıya çıktı. Bu vatandaş 5 milyona yakın para ödemiş, 1 milyon da borcu var. Yasal yoldan almak için gerekli muamele devam ediyor. Son kira bedelinin süresi bittikten sonra, 120 bin lira olan kira bedelinin altında bir bedelle çıkamazsın. İki sefer art arda belli sürelerde ihaleye çıkılmış, kimse ihaleye girip almayınca, bayram süresinde buranın en yüksek karar organı olan idare meclisinin kararı ile orada bedel ödemek suretiyle devam edilmiş."

- "Çocukta doğuştan doğum lekesi var"

"Çocuklara şiddet uygulandığı" iddiasıyla ilgili olarak da Cebeci, şu açıklamalarda bulundu:

"Darülaceze'ye 'Zulüm yuvası' diye attıkları manşetin temelinde yatan şu, burada kalan bir çocuğun vücudunda doğuştan birtakım doğum lekesi var. Bir başka sebepten dolayı doktora gidince, doktor o dalda branş sahibi değil. 'Bu neden kaynaklı?' diye soruyor. O gün de burada, sorumlu çocuk doktoru yoktu, hemşire tam cevap veremiyor. O da bir tutanak tutuyor, sanki burada yapılmış bir şeymiş gibi. Sanki burada çocuklara işkence yapılmış gibi haber yapmak, raporlara bakmadan çamur at izi kalsın mantığıyla haber yapmak tamamen kasıtlı.

Bunun temelinde yatan, bana göre, son günlerde dün de İstanbul'daki 56 üniversitenin 40'ının rektörlerin katıldığı bir tanıtım toplantısı yaptık. Arnavutköy Yassıören'de 150 bin metrekare üzerinde, yoksullara kimsesizlere hizmet verecek böyle bir projenin ruhsatını aldık, yakında temeli atılacak. Bu projenin de hamisi Cumhurbaşkanımız, hazmedemedikleri noktalardan birisi bu. İkincisi arka tarafta 1000 kişilik öğrenci yurdu, üniversite kampüsü olarak vereceğiz."

Kurum aleyhinde yazı yazanların, bir gün Darülaceze'ye ihtiyaç duyması halinde kurumun onlara bakacağını ifade eden Cebeci, "Çünkü, insanlığın gereği bu, devlet olmanın, tarafsız olmanın gereği bu. Kızarsın ama benim inancım diyor ki, 'Birine olan öfkeniz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin.' Bu haberi yapan bile bir sıkıntıya düşse biz elinden tutar kaldırırız." dedi.

Toplantıya, Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ve Darülaceze İdare Meclis Üyesi Hasan Şahin de katıldı.
Anadolu Ajansı
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