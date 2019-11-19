1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'in Bornova ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
 19 Kasım 2019 19:03
Yazdır
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'in Bornova ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43), ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun evine gelmesi üzerine aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D (21), annesi Esma S'yi 11 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince talihsiz kadın ağır yaralı şekilde bulunurken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadının çalıştığı hastanede yaşam mücadelesi devam ediyor.

Evden çıkarken cep telefonu çaldı iddiası

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Esma S'nin yakınlarından N.İ., Muhammed D'nin geçtiğimiz haftalarda mobilya alacağım diyerekten annesinden 10 Bin TL aldığını ve gencin madde bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Muhammed D'nin annesini 11 kez bıçakladıktan sonra, evden çıkarken cep telefonu da çaldığını iddia etti.

Öte yandan, polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, kayıplara karışan Muhammed D'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Seçmen usulsüzlüğü' davasında 1 tahliye
19 Kasım 2019 18:08		 ABD'nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama
19 Kasım 2019 17:46
Bartın'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu
19 Kasım 2019 17:43		 Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü
19 Kasım 2019 16:42
Cumhurbaşkanı'na yazılan mektuba siyanür incelemesi
19 Kasım 2019 16:39		 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
19 Kasım 2019 16:19
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa 1 tutuklama
19 Kasım 2019 16:08		 Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19 Kasım 2019 16:02
Açık unutulan kamyon kasası kapağı bir kadını öldürdü
19 Kasım 2019 15:44		 Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
19 Kasım 2019 13:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak20:04 - Barbaros Şansal'a Erdoğan'a hakaretten dava açıldı20:00 - Rusya: Türkiye'nin açıklamasına şaşırdık19:56 - MSB açıkladı: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi19:51 - Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı19:46 - Kayıp astsubayı arama çalışmaları sürüyor19:41 - İyi öğretmen gözünden anlaşılacak19:35 - 600 öğretmen doğa yürüyüşü yaptı19:31 - İmam Abdullah Külliyesi ziyarete açılacak19:27 - Öğrenciler hem öğreniyor, hem de para kazanıyor
19:23 - Öğretmen, öğrencilerinin hayallerine öncü oldu19:19 - Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi19:15 - Kübra öğretmenin katil zanlısı: Elime bir şey geçmedi19:11 - Darbeci generallerin tahliye talebi ikinci kez reddedildi19:07 - Hava kirliliği akciğer kanseri riskini arttırıyor19:03 - Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesi veriyor18:50 - 2020 Yatırım Programı CHP'li başkanları birbirine düşürdü18:42 - İbrahim Kalın'dan 'siyanür' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hilal Kaplan 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 4
ankaragücü 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam