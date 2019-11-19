Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi
Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir araya gelerek okulun sınıf kapılarını boyadı.
|19 Kasım 2019 19:19
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Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir araya gelerek okulun sınıf kapılarını boyadı.
Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir haftalık tatilde seminer sonrası okul sınıf kapılarını el birliği ile boyama çalışmaları yaptı. Öğretmenler, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için öğretmenlerin okul içinde yıpranan bütün sınıf kapılarını tadilat yapıp boyadıklarını belirterek, çalışmanın ardından sınıfların güzel bir görünüme kavuştuğunu, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti.
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