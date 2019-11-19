600 öğretmen doğa yürüyüşü yaptı
|19 Kasım 2019 19:35
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Sakarya'da Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte 600 öğretmen doğa yürüyüşü yaptı.
Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa 24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüşe başta Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve 600'e yakın öğretmen katıldı. Katılımcılar 7 kilometre uzunluğundaki parkuru tamamladı. Parkur sonunda ikramlar dağıtıldı.
Öğrencilerin yüreklerine dokunuyor
Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Bun hep beraber spor etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Çünkü öğretmenlerimizin içindeki estetik ruhu fırçalarından döküldüğü gibi mesleğini icra ederken öğrencilerin yüreklerine dokunuyor. Sporda da bir arada olmak istedik. Bence öğretmenim diyebilmek ve öğretmenlik mesleğini yapabilmek Dünya'da gıpta edilecek en güzel işlerden bir tanesidir" dedi.
"Yürüyüşte zorlanmadım"
Adapazarı Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Metin Alagöz, "Eskiden beri doğayı seviyorum. Daha önce belediyemizin yaptığı yürüyüşlere de katıldım. Öğretmen arkadaşlarla beraber idarecilerimizle yürüyüşe katıldık. Gayet güzel oldu. Havada güzel katılan herkese teşekkür ediyorum. Yürüyüşlerde zorlanmadım. Tahmini 8 ile 10 kilometre yürüdük ama güzeldi" diye konuştu.
Eğitim her şeyin başında gelir
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yaptığı açıklamada, "Bizim için hayatımızın en önemli günlerinden biridir öğretmenler günü. Eğitim her şeyin başında gelir. Eğitim yoksa hiçbir şey yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla eğitimin merkezi olan öğretmenlerimizi bugünün anısına tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 24 Kasım öğretmenler günü anısına Poyrazlar Gölünde bir yürüyüş düzenledik. Öğretmenlerimizi yürüyüşe davet ettik. 600'e yakın öğretmen katıldı. Onlarla yürüyüşlerimizi gerçekleştirdik. Bütün öğretmenlerimize başarılı eğitim vermelerini geleceğimizin onların elinde olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
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