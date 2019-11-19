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İyi öğretmen gözünden anlaşılacak

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş koordinasyonunda paydaş olarak yer aldıkları "Göz Hareketlerinin Takibi ile Öğretim Tekniklerinin İyileştirilmesi" isimli proje; 2019 yılı ERASMUS+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında destek almaya hak kazanan 15 projeden biri oldu.
 19 Kasım 2019 19:41
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İyi öğretmen gözünden anlaşılacak

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş koordinasyonunda paydaş olarak yer aldıkları "Göz Hareketlerinin Takibi ile Öğretim Tekniklerinin İyileştirilmesi" isimli proje; 2019 yılı ERASMUS+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında destek almaya hak kazanan 15 projeden biri oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay tarafından koordine edilen ve İtalya Salerno Üniversitesi, Litvanya Vilnius Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ÖGEM, Belçika UNICA ve ODTÜ Teknokent'den Dama Sistem Ltd. ortak olarak yer aldığı proje 282.618 Euro bütçe ile 33 ay sürecek.

Deneyimli Akademisyenlerin Gözünden Sınıf Yönetimini Görülebilecek

Türkiye ve Avrupa'daki akademisyenlerin daha etkili öğretim yapabilmesine yönelik bir sistem geliştirilmesi hedeflenen "Yükseköğretimde Öğretim Tekniklerinin Göz Hareketleri İzleme Tekniği Kullanarak Geliştirilmesi" projesi kapsamında; Türkiye ve Avrupa'daki akademisyenlerin sınıflarda ders anlattıkları esnada göz hareketleri özel gözlüklerle kaydedilip analiz edilecek.

Sınıfların daha iyi yönetilmesi, teknoloji desteği ile daha etkin ders anlatımı konularında akademisyenlere kendi gözlerinden toplanan veriler kullanılarak bilgi verilecek olan bu yöntem sayesinde; deneyimsiz akademisyenler deneyimli akademisyenlerin gözünden sınıf yönetimini görebilecek, deneyimli akademisyenler kendilerini geliştirebilecek, ders anlatırken yapılan hatalar fark edilebilecek, akademisyenlerin etkili ders anlatmaları sağlanabilecek, sınıflarında bulunan akıllı tahta ve benzeri teknolojik ekipmanların derslerde aktif kullanmaları kolaylaşacak.

"Göz Hareketleri İzleme Gözlüğü" ile Dersler Kayıt Altına Alınacak

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, akademisyenlerin etkili öğretim yaparak ülkemizin geleceği olan gençlerin daha iyi eğitim almalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Rektör Çomaklı proje ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ve Avrupa'daki üniversitelerde verilen derslerde akademisyenlerin sınıf yönetimi ve etkileşimli ders anlatımları ile konulardaki pedagojik becerileri, akademisyenlere yönelik uygulanacak "Göz Hareketleri İzleme Gözlüğü" ile yapılacak sınıf içi ders kayıtları modellenecek. Proje sonunda ise; akademisyenlerin edinmeleri gereken bilgi ve becerilerin kısa zamanda aktarımına kolaylık sağlayacak bilgisayar destekli öğrenme içerikleri de tasarlanıp geliştirilecek. Yayılmasında YÖK ve katılımcı ülkelerin YÖK benzeri kurumlarının rol üstlenmesi hedeflenen proje çıktıları ile geliştirilen model daha sonra Türkiye'de ve diğer AB ülkelerinde de yaygınlaştırılacak."
İhlas Haber Ajansı
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