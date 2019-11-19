Kayıp astsubayı arama çalışmaları sürüyor
|19 Kasım 2019 19:46
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.
Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi.
Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan K. (34) gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekipleri, astsubayı arama çalışması başlattı.
112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor.
Bu arada, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Bartın Valisi Sinan Güner ise sahil botuyla arama çalışmalarını yerinde inceledi.
Güner, Tarlaağzı Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, DEGAK timinin eğitim dalışları için öğleden sonra saat 15.30'da denize açıldıklarını anımsattı.
Dalgıç ekibinden iki kişinin su yüzeyine çıkmasına karşın tim komutanının çıkamadığını belirten Güner, şöyle konuştu:
"Tim komutanımız kayıp durumda. Diğer ekip arkadaşları komutanı gördüklerini, en son çıkarken palete dokunduğunu söylediler. Sonra birden gözden kaybolduğunu ifade ettiler. Helikopter, havadan yüzeysel aydınlatma ve arama yapıyor. Ayrıca bölgeyi yakından tanıyan sivil dalgıçlar ve balıkçılar da çalışmalara katılıyor. İstanbul, İzmir, Samsun'daki sahil güvenlik arama ve kurtarma ekipleri, öte yandan yeni dalgıç ekipleri de geliyor. Arama, hem helikopter aydınlatması ve aramasıyla yüzeyde hem de dalgıç ekipleriyle su altında devam ediyor. Orada bir mağara var, orada da çalışmalar devam ediyor."
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