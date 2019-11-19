MSB açıkladı: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi."
|19 Kasım 2019 19:56
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Darbeci generallerin tahliye talebi ikinci kez reddedildi
19 Kasım 2019 19:11
|FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe
19 Kasım 2019 18:28
|Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediyor
19 Kasım 2019 16:32
|Hawala sistemi nedir?
19 Kasım 2019 16:27
|FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
19 Kasım 2019 16:15
|Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı
19 Kasım 2019 15:37
|Düzce'de FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest
19 Kasım 2019 15:34
|Askeri casusluk kumpas davasında 3 tahliye
19 Kasım 2019 15:27
|Öğretmenler ara tatilde öğrencileri okula kazandırıyor
19 Kasım 2019 15:08
|Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında
19 Kasım 2019 15:00