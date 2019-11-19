Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak
|19 Kasım 2019 20:08
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Bilgi ve donanımını gün geçtikçe üretime döken Ebubekir Taşbaşı'ndan kışa özel bir buluş geldi.
Erzurum'da yaşayan ve hayal gücünü hayata geçirdiği kendine has atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dadaş kaşif, üretmiş olduğu tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldıracak.
Ebubekir Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğal gaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi. Taşbaşı, enerji tasarrufu açısından önemli olan buluşuyla, yüzde 90'a varan maddi tasarruf hedefliyor. Taşbaşı, "Kış aylarında yakıttan tasarruf için bir petek dizayn ettim. Doğal gaz veya elektrikli kombi fark etmeksizin peteğin içerisinde bulunan ısıya duyarlı civalı gazın ısınması sayesinde petek ısınmaya başlayacak, peteğin ısınmasıyla ise odanız sadece 7 buçuk liraya ısınacak" dedi.
Evlere montajlanan peteklerin gazlarının bitmesi ile ilgili hususta ise seri üretim sonrasında servis elemanlarının gaz doldurma işlemini evlere gelerek gerçekleştirebileceğini söyledi. Gazın ısınması hususunda ise buluşunu testlerden geçirdiğini belirten Taşbaşı, Konya'da ilk seri üretim için ise görüşmelere başladı.
Erzurum'da tasarruf petekleri için fabrika açmayı hedefleyen Ebubekir Taşbaşı, tüketici firma ve yetkililerinin desteği olduğu takdirde hayallerini hayata geçirebilecek.
Atölyesinde Konya'dan getirttirmiş olduğu petek üzerinde tasarlamış olduğu bir başka sistemi uygulamalı olarak anlatan Taşbaşı, sulu sistem olarak da tasarlamış olduğu peteğin su devridaimi ile yazın serinliyor, kışın ise ısınıyor.
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