1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk zırhlısı Yörük 'samuray' olmaya talip

Nurol Makina, Japonya'daki ilk büyük ölçekli entegre savunma etkinliği DSEI Japan Fuarı'na Yörük 4x4 hafif zırhlı araçla katıldı.
 19 Kasım 2019 20:13
Yazdır
Türk zırhlısı Yörük 'samuray' olmaya talip

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği zırhlı kara araçlarından Yörük 4x4, Japonya'daki ilk büyük ölçekli entegre savunma etkinliği DSEI Japan Fuarı'nda boy gösterdi.

Makuhari Messe'de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50'den fazla ülkeden üst düzey konuğa ve dünyanın dört bir yayından 250'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Fuar için savunma sanayisinin önde gelen global oyuncuları Japonya'nın yolunu tuttu.

Fuarda, Japon endüstrisinin küresel pazarla etkileşimde bulunması ve küresel savunma endüstrisine Japonya'da yeni iş fırsatları sunulması amaçlanıyor. Japonya aynı zamanda Asya-Pasifik pazarına giriş kapısı olma açısından da önem taşıyor.

Japonya'nın savunma bütçesi rekor bir artışla 46 milyar dolara ulaştı ve savunma yeteneklerinin ciddi biçimde artırılması hedefleniyor. Fuar, Asya-Pasifik bölgesinde pazar için arayışta bulunan üreticilere geniş bir buluşma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina da binlerce kilometre uzaklıktaki fuara Yörük 4x4 hafif zırhlı araçla katıldı. Japonya'da sergilenen ilk Türk zırhlısı olan Yörük 4x4, ülkeye 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla ulaştı. Araç, fuarda, üzerindeki ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin yeni üyesi Sarp-Zafer ile birlikte sergilendi. Nurol Makina, fuarda zırhlı araç sergileyen sınırlı sayıdaki üreticiler arasında yer aldı.

İhracat başarısı

Nurol Makina, Ejder Yalçın ve Yörük gibi zırhlı araçları bir dizi ülkeye ihraç etme başarısı yakaladı. Bu kapsamda Katar tarafından tercih edilen Yörük 4x4 ve Sarp-Zafer, böylece ilk ihracat başarısına birlikte imza atmıştı.

Şirket, Japonya ile eş zamanlı olarak Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden Bangkok'taki Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılıyor.

Yörük ihtiyaca göre şekilleniyor

Yörük, özellikle eklemeli zırh ve mobilite kabiliyetleriyle rakiplerinin önüne geçiyor. Herhangi bir zırh plakası eklenmemiş haliyle Seviye-1 balistik korumaya sahip Yörük'ün koruma seviyesi, farklı zırh plakalarının eklenmesiyle Seviye 4'e kadar çıkarılabiliyor.

İhtiyaca göre farklı silah sistemleri entegre edilebilen Yörük, düşük silüeti, kısa dönüş yarıçapı ve yüksek süratiyle keşif-gözetleme görevlerinde ve meskun mahal operasyonlarında da fark yaratıyor. Ağırlık merkezi alçakta olan ve kullanıcıya üstün bir yol tutuş sunan aracın 140 kilometre/saat olan azami hızı, kendi sınıfında en üst segmentte yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apple'ın açığını bulan genç, hayal kırıklığına uğradı
19 Kasım 2019 21:23		 Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu
19 Kasım 2019 20:38
Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı
19 Kasım 2019 20:33		 O ilden 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı yapılıyor
19 Kasım 2019 15:23
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
19 Kasım 2019 09:30		 Silahlı drone Songar göreve başlıyor
17 Kasım 2019 13:29
e-Devlette kullanıcı sayısı 44,5 milyonu geçti
17 Kasım 2019 11:45		 Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...
15 Kasım 2019 12:06
Hackerlar E-mailde pusuya yatıyorlar
14 Kasım 2019 08:15		 Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş
13 Kasım 2019 13:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı21:46 - Ören yerine giriş 7 TL ama gelinlikle girmek 750 TL21:41 - Turistler Kapadokya'yı 4 mevsim balonla keşfediyor21:36 - Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'21:30 - Yerin 400 metre altından gelen lezzet21:23 - Apple'ın açığını bulan genç, hayal kırıklığına uğradı21:18 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi21:13 - Ankara'nın beş ilçesinin bütçesi kabul etti21:08 - TBMM'de AK Parti ile CHP arasında gerginlik21:03 - Bakan Selçuk: EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık
20:58 - MHP Milletvekili Sazak hakkında suç duyurusu20:53 - Polis kardeşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi20:48 - 110 yıllık tarihi kendirli konağı, eğitim müzesi olacak20:43 - Türkiye'de üretilip, Hollywood filmlerinde kullanılıyor20:38 - Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu20:33 - Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı20:28 - ABD'de eğitim gören ne kadar Türk öğrenci var?20:23 - Köylülerin 120 yıllık su hasreti barajla sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
n11.com'un boykot edilmesi 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 4
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
Hilal Kaplan 1
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam