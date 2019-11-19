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Köylülerin 120 yıllık su hasreti barajla sona erdi

Çankırı'nın Korgun ilçesi Ildızım köyü sakinlerinin 120 yıllık su hasreti, Ildızım (Demirçevre) Barajı'nın tamamlanarak hizmete sunulmasıyla son buldu.
 19 Kasım 2019 20:23
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Köylülerin 120 yıllık su hasreti barajla sona erdi

Ildızım köyü sakinleri, yaşadıkları su sorununun çözülmesi için 1899'da 2. Abdülhamid'e dilekçe yazdı. Bugüne kadar çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen baraj yatırımına, dilekçenin üzerinden 116 yıl geçmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca başlandı.

Devlet Su İşlerince yapılan ve yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından tamamlanan Ildızım (Demirçevre) Barajı, 2017 yılında su tutmaya başladı.

Ildızım köyü sakinlerinin 1899 yılında 2. Abdülhamid'e yazdıkları dilekçenin örneği Osmanlıca ve Türkçe olarak, barajın kenarındaki tabelaya asıldı. Köylülerin yazdıkları dilekçede, "Çankırı'nın Ildızım köyünde tatlı su bulunmaması sebebiyle yağmur ve kar sularını biriktirerek ihtiyacımızı gideriyoruz. Suların toplandığı boğazın önünde bir bent olmadığından biriken sular akıp gitmektedir. Buraya bir bent inşası için yetersiz kalan paranın padişah tarafından karşılanmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Temelden yüksekliği 39 metre ve 980 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, tamamlanmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucu çevredeki Ildızım, Hıcıp (Yolkaya) ve Kayıçivi köylerine içme suyu olarak hizmet vermeye başlarken, bölgede yaklaşık 3 bin dekar arazinin de sulanmasına katkı sağlayacak.

"Baraj sayesinde tarım ve hayvancılığımız gelişecek"

Köy muhtarı Celal Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin tamamlanmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Baraj sayesinde üç köye içme suyu verildiğini, barajın yakında sulama için de kullanılacağını ifade eden Dere, "Baraj sayesinde tarım ve hayvancılığımız gelişecek. Daha önceden su sıkıntısı çektiğimiz için tarımımız gelişmemişti. Şimdiden sonra çoğalacak. Yıllardır beklediğimiz göletimiz faaliyete geçti, bundan sonra da kullanmaya hazırız. Barajın su toplamasının ardından bu sene mayıs ayında da 3 köye içme suyu ulaştırıldı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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