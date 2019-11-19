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ABD'de eğitim gören ne kadar Türk öğrenci var?

ABD'de yayımlanan bir raporda, 2018-2019 öğretim döneminde ülkedeki yabancı öğrenci sayısı 1 milyon 95 bin 299 ile rekor kırdı. Bu sayının 10 bin 159'u Türk öğrencilerden oluştu
 19 Kasım 2019 20:28
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ABD'de eğitim gören ne kadar Türk öğrenci var?

ABD'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının, 2018-2019 öğretim döneminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi ile Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından ülkedeki yabancı öğrencilere ilişkin hazırlanan "Open Doors 2019" adlı rapor yayımlandı.

Rapora göre, ABD'de son 4 yılda 1 milyonu geçen uluslararası öğrenci sayısı, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 0,05 artışla 1 milyon 95 bin 299'a ulaşarak rekor kırdı.

Son on yılda "ABD'ye en fazla öğrenci gönderen ülke" unvanını elinde tutan Çin, 2018-2019 öğretim döneminde de 369 bin 548 öğrenci ile yerini korudu.

Çin'i sırasıyla 202 bin 014 öğrenci ile Hindistan, 52 bin 250 öğrenci ile Güney Kore, 37 bin 80 öğrenci ile Suudi Arabistan ve 26 bin 122 öğrenci ile Kanada izledi.

- ABD'de 10 bin 159 Türk öğrenci var

Rapora göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ABD'de okuyan Türk öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azalarak 10 bin 159'a geriledi.

ABD'ye en fazla öğrenci gönderen ülke sıralamasında Türkiye 15'inci olurken, Türk öğrencilerin 2018'de ABD'de ekonomisine katkısı 419 milyon dolar olarak belirtildi.

Öte yandan, 2018-2019 öğretim döneminde ABD'den Türkiye'ye giden öğrenci sayısı 78 olarak kayda geçti. ABD'nin öğrenci gönderdiği ülkeler sıralamasında Türkiye 109'uncu sırada yer aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ise 2018'de uluslararası öğrencilerin ABD ekonomisine katkısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 44,7 milyar dolar oldu.
Anadolu Ajansı
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