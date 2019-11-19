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Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'ten 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihraç ediliyor.
 19 Kasım 2019 20:33
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Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce yeni binasına kavuşan kurumun genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Toplam 46 firmanın hizmet verdiği Teknokent'in yüzde 100 doluluğa ulaştığını dile getiren Güneş, firmalar tarafından çok önemli yazılım ve uygulamaların hazırlandığını belirtti.

"Yüzde 100 doluluk oranını sağladık"

Güneş, firmaların geliştirdiği ve ürettiği çalışmaların iç piyasanın kullanımına sunulmasının yanı sıra ihraç da edildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Teknokentimizdeki firmalarımız 12 Avrupa Birliği üyesi ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tabii bunun yanında mobil yazılımda gerçekleştirilen uygulamalar da ihraç ediliyor. Bunları da saydığımızda 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan bir Teknokent haline geldik. Kurumumuza halkımızın ve girişimcilerimizin yoğun bir ilgisi var. Bu ilgiden bizler de memnunuz. Yüzde 100 doluluk oranını sağladık. İkinci binaya ihtiyacımız başladı. Bu konuda arayışlarımız var. İnşallah destek bulup işimize devam edeceğiz."

Kısa sürede 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan seviyeye gelindiğine dikkati çeken Güneş, başlangıç aşamasındaki bazı firmaların bile ihracat yapar hale gelmesinin kendileri için sevindirici olduğunu vurguladı.

"Ürettiğimiz yazılımları Silikon Vadisi'nden dünya pazarlarına açıyoruz"

Teknokent'te hizmet veren T-Soft firmasının Teknolojiden Sorumlu Başkanı Avni Arıkan da İstanbul'da 2003'te kurulmuş bir teknoloji firması olduklarını belirterek, yaklaşık 4 yıl önce de Kahramanmaraş'ta Ar-Ge noktasında yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 50 Ar-Ge personeliyle çalışmalar yaptıklarını, ABD'de Silikon Vadisi'nde de bir ofis açtıklarını ifade eden Arıkan, şöyle devam etti:

"Bizim Kahramanmaraş'ta ürettiğimiz yazılımları Silikon Vadisi'nden dünya pazarlarına açıyoruz. Bunun yanında geliştirdiğimiz yazılımlarla Türkiye'deki e-ticaret siteleri de e-ihracat noktasında ülkemizin ihracatına katkı sağlıyor. Bizim ürettiğimiz yazılımları kullanan müşterilerimiz ihracat yaparak hem kendilerine hem de ülkelerine katkıda bulunuyorlar. İhracat yaparak bir vatanseverlik örneği gösteriyorlar. Bizler de bunları desteklemekten gurur duyuyoruz."

"Mobil uygulama mağazalarıyla yurt dışına ulaşıyoruz"

Arneka firmasının yazılım geliştiricilerinden Umut Karakoç ise Kahramanmaraş'tan Türkiye'deki ve yurt dışındaki firmalara uygulama geliştirdiklerini söyledi.

Müşteriye özel çözümler ürettiklerini dile getiren Karakoç, "Aynı zamanda mobil uygulama geliştirip mobil uygulama mağazalarıyla yurt dışındaki birçok kullanıcıya ulaşıyoruz. Anadolu'nun kadim şehri Kahramanmaraş'ta üretilen uygulamaları yurt dışına ihraç ediyoruz. Hem yurt dışında hem de yurt içindeki büyük firmalara çözümler üretiyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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