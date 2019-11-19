1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de AK Parti ile CHP arasında gerginlik

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un, "Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir" ifadesine tepki gösteren Zengin için TBMM Başkanvekili Celal Adan'a, "Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin" sözleri gerginliğe neden oldu
 19 Kasım 2019 21:08
Yazdır
TBMM'de AK Parti ile CHP arasında gerginlik

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında gerginlik yaşandı.

Genel Kurulda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2019 yılının faiz ödemesinin 117 milyar lira olduğunu, bu faizin de yeni vergiler aracılığıyla ödeneceğini öne sürdü.

İktidarın her yerde vatandaştan tasarruf yapmasını istediğini, ancak devletin hiçbir tasarrufa gitmediğini ileri süren Tanal, "Meclis'in kiralık araçlarına neden sınırlama yapmıyoruz? Daha önce 3 bin motor araçlar vardı, şimdi 4 bin motor araçlar kiralanmış. Madem tasarruf yapacağız önce devlet olarak kendimiz tasarruf edeceğiz. 4 siyasi partinin genel başkanları geldiği zaman Meclis'in üzerinde helikopterler uçmuyor ama AK Parti'nin Genel Başkanı geldiği zaman helikopterler uçuyor. Bu bir maliyet. Ekonomiyi düşünüyorsak tasarruf yapmak lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflas ettiğini öne süren Tanal, "Başkanlık sistemi bu ülkede masraftır, israftır, enflasyonun sürekli yükselmesidir, vatandaşın perişanlığıdır, bunların hepsini bu sistemde rahatlıkla hissediyoruz. AK Parti iktidarı pahalılık demektir, enflasyon demektir, işsizlik, israf, emeklilikte yaşa takılmak, niteliksiz, kalitesiz eğitim demektir." ifadelerini kullandı.

Tanal'ın eleştirileri karşısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tanal'ın AK Parti iktidarlarına karşı ithamlarının her birinin karşılığı olduğunu, AK Parti"nin iktidara geldiği 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söyledi.

Bu durumun AK Parti'yi doğuran başlıca sebeplerden bazıları olduğunun altını çizen Zengin, "17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeyen senaryoları burada sıraladınız. Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Zengin'in Ecevit'e yönelik sözlerini ayıpladığını belirterek, "Kendisini kınıyorum. Bu kadar yakışıksız, bu kadar seviyesiz bir grup başkanvekilinin konuşması gerçekten utanç vericidir. Sayın Ecevit'in nezaketini bilenler biliyor. Bu ithamlarda bulunanların haddini bilerek konuşması gerekiyor. Bu ülkede şehitler için toplanan paranın üzerine oturan bir anlayışın hala kendisini övüyor olmasından hicap duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç'un sözleri üzerine yeniden söz isteyen Özlem Zengin, Özkoç'a ifadelerini iade ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ciddiyim, ne yaptığımı biliyorum. Burada konuşulanlar tarihe not düşülmektedir. Eğer siyasetin içerisinde milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak varsanız, hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir. Rahmetli İnönü'den de bahsediyoruz ve iyi yaptığı işlere 'iyi yaptı' diyebiliyoruz. İnsanlar vefatından sonra tabu haline gelmiyor. Bu nedenle de hiç kimseden nasıl konuşacağım konusunda nasihat alacak değilim. Bu üslubu da reddediyorum."

Engin Özkoç'un tekrar söz alarak, "Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir" sözleri üzerine Zengin, ayağa kalkarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan" çağrısında bulununca, CHP ve AK Parti milletvekilleri gergin anlar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

Aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, grup başkanvekillerinin TBMM'nin ruhuna yakışır şekilde davranmak zorunda olduklarını söyledi.

Herkesin bu sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Özkoç, "Az önce kendi içimizde bir tartışma yaşadık. Birbirimize kullandığımız sözler açısından ben onu kıracak, incitecek bir şey söylediysem özür dilerim." dedi.

Özlem Zengin ise Özkoç'un özrünü kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben hayatın kelimeler üzerine inşa olduğuna inanıyorum. Kelimelerin bugün anlamı olduğu gibi geçmişte işittiğimiz kelimelerin de bizim üzerimizde çok büyük tesiri var. 'Bu kadına haddini bildirin' ifadesi... Eski bir başbakan da kürsüye gelerek yemin etmek isteyen Merve Kavakçı'ya, 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek bağırmıştır. Kavakçı'ya başörtülü olduğu için bu yapıldı. Bizim yaralarımız var. Bu kelimelerin bizde geriye dönük nasıl bir yaraya değdiğini, nasıl kanattığını anlatamam. Başörtüsü bizim hayatımızın mücadelesi olmuştur. Bu konuyu küçümseyen herkes karşısında bizi bulur."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19 Kasım 2019 21:18		 Bakan Selçuk: EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık
19 Kasım 2019 21:03
MHP Milletvekili Sazak hakkında suç duyurusu
19 Kasım 2019 20:58		 Rusya: Türkiye'nin açıklamasına şaşırdık
19 Kasım 2019 20:00
2020 Yatırım Programı CHP'li başkanları birbirine düşürdü
19 Kasım 2019 18:50		 İbrahim Kalın'dan 'siyanür' açıklaması
19 Kasım 2019 18:42
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
19 Kasım 2019 17:38		 TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Parti'ye ziyaret
19 Kasım 2019 17:35
Hilal Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'gazeteci değilsin' tepkisi
19 Kasım 2019 17:04		 Devlet Bahçeli'den sağlık durumu ile ilgili açıklama
19 Kasım 2019 17:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı21:46 - Ören yerine giriş 7 TL ama gelinlikle girmek 750 TL21:41 - Turistler Kapadokya'yı 4 mevsim balonla keşfediyor21:36 - Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'21:30 - Yerin 400 metre altından gelen lezzet21:23 - Apple'ın açığını bulan genç, hayal kırıklığına uğradı21:18 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi21:13 - Ankara'nın beş ilçesinin bütçesi kabul etti21:08 - TBMM'de AK Parti ile CHP arasında gerginlik21:03 - Bakan Selçuk: EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık
20:58 - MHP Milletvekili Sazak hakkında suç duyurusu20:53 - Polis kardeşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi20:48 - 110 yıllık tarihi kendirli konağı, eğitim müzesi olacak20:43 - Türkiye'de üretilip, Hollywood filmlerinde kullanılıyor20:38 - Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu20:33 - Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı20:28 - ABD'de eğitim gören ne kadar Türk öğrenci var?20:23 - Köylülerin 120 yıllık su hasreti barajla sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hilal Kaplan 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
ankaragücü 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 4
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam