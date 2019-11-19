Apple'ın açığını bulan genç, hayal kırıklığına uğradı
|19 Kasım 2019 21:23
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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, Apple'da bulduğu açığı bildirerek 300 TL para ödülü kazandı.
Didim'de yaşayan Hüseyin Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında yaşanan bir problem sonrasında sistemdeki açığı fark etti. Bulduğu açığı hemen bildiren Hüseyin Çoban, Apple tarafından 300 TL ile ödüllendirildi. Apple attığı mailde ise gence teşekkür etti.
Oyunlara uzun zamandır ilgisinin olduğunu söyleyen Hüseyin Çoban, "Her hafta oyun hesabıma 75 TL gibi bir ücret yüklüyordum. Bir defasında yine Apple hesabıma bakiye olarak ücreti yükledim. Daha sonra oyun içinden ürün almak amacıyla oyuna girdim. Oyun içinden alacağım ürün için ekleme yerine tıkladım ama hesabıma eklenmedi. Apple Store'dan bakiyeme tekrar baktım, bakiyem yerinde duruyordu. Sonra yine denedim ve yine hata aldım. Bu defa telefonu kapatıp açtım. Ödeme yöntemini değiştirerek yeni bir ödeme yöntemi ekledim. Daha sonra bakiyemde -134 TL yazdı. Oyuna girdiğimdeyse hesabıma normalden 5 kat daha fazla elmas yüklenmişti" dedi.
19 yaşındaki genç, "Art niyetli olsaydım uygulama içinde 50-60 bin TL tutarında ürün satın alabilirdim. Ben böyle bir şey yapmayıp direkt olarak Apple'a mail atarak durumu bildirdim. Onlar da bana 'Süpersin Hüseyin' diyerek hesabıma 300 TL ödül gönderdiklerini söylediler. Ben açıkçası Apple'dan böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bana hediye olarak bir telefon da gönderebilirlerdi. O konuda biraz hayal kırıklığına uğradım. Şu anda açığı kapattılar" ifadelerini kullandı.
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