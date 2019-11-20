Kolluk personeline ilişkin 95 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

"Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 95 maddeden oluşan Teklifte Emniyet personeli ile diğer kolluk personeline ilişkin çok sayıda düzenleme yer almaktadır.

Teklif ile;

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresinin iki yıla yükseltilmesi;

Polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ile İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin mali haklar ve özlük hakları bakımından emsalleriyle aralarında ortaya çıkan farkların ortadan kaldırılması;

Hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet sürelerinin Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplamda dört yıl olmak üzere uzatılabilmesine imkan sağlanması;

Personelin ödüllendirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluk kuvvetleri arasında yeknesaklığın sağlanması;

Komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş şartının kaldırılması;

Takviye kuvvet olarak diğer illere gönderilen çevik kuvvet birimlerine, görevlendirildikleri il valiliğince sağlanan olanaklardan, takviye kuvvet olarak görevlendirilen diğer personelin de yararlandırılması;

Terörle mücadele sırasında alıkonulan veya kaybolan Emniyet Teşkilatı personelinin ailelerinin, gaiplik kararı alınıncaya kadar her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam etmesi,

Emniyet Genel müdürlüğü, Sahil Güvenlik komutanlığı ve Jandarma Genel komutanlığı personeline verilebilecek madalya ve ödüllere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

Uzman jandarmalardan branşı görevini yapamayacak derecede hastalığı olanlara branş değişikliği hakkı tanınması,

İkamet izni başvurularının aracı kurumlar vasıtasıyla yapılabilmesi,

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar illerinde meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi;

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport süresinin iki yıldan dört yıla çıkarılması;

gibi düzenlemeler hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Bugün itibariyle İçişleri Komisyonuna sevk edilen teklifin önümüzdeki günlerde gündeme alınması beklenmektedir.

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