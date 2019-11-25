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KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, polislerin ek görevlendirmelerinin yazılı hale getirilmesi, ek görevlendirmelerin istekli olanlar arasından seçilmesi ve ek görevlendirmeler için fazla mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
 25 Kasım 2019 00:03
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KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, polislere verilen ek görevlerle ilgili önemli bir tavsiye kararı aldı.

Kurula bu yıl içerisinde yapılan bir başvuruya ilişkin olarak, 2013 yılındaki tavsiye kararı hatırlatıldı.

2013/171 nolu tavsiye kararında, polislerin ek görevlendirmelerinin yazılı hale getirilmesi, ek görevlendirmelerin istekli olanlar arasından seçilmesi ve ek görevlendirmeler için fazla mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

İşte Kamu Denetçiliği Kurumunun kararı

Memurlar.Net - Özel

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