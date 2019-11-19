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İlk ara tatil başladı ama ek ders düzenlemesi hala çıkmadı

Ara tatil düzenlemesiyle ilgili olarak en yanlış bilinen konu öğretmene ilave ödeme getireceği, maliyeye de ek yük getireceği... Oysaki yılın başlangıcındaki mesleki çalışmalar, ara tatillere alınmıştır. Yılın başında alınacak olan ek ders de ara tatillerde alınacaktır.
 19 Kasım 2019 22:46
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İlk ara tatil başladı ama ek ders düzenlemesi hala çıkmadı

Son olarak 7 Kasım 2019 da "Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda" başlığıyla ele aldığımız ara tatil ek ders düzenlemesi ara tatilin başladığı bugün itibariyle yapılmış değil. Adı ara tatil olsa da öğretmenlerin görev yaptığı bir dönem olacağını hatırlatmakta fayda var.

Mayıs ayında açıklanan ara tatil konusu ile ilgili olarak geçen 6 aylık zaman diliminde bir düzenleme yapılamaması Devlete olan güveni zedelemektedir. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli gerekçesi olan bürokrasi azalacak söylemi de havada kalmaktadır.

Eski sistemde mali haklarla ilgili (ara tatil ek ders gibi konularla ilgili) karar mercii Bakanlar Kurulu iken yeni sistemde Cumhurbaşkanlığıdır. Fakat düzenleme yapılması, hukuki incelemeler, maliye incelemesi, Sayıştay incelemesi derken bir sürece yeni sistemde de ihtiyaç var.

Ara tatil öğretmene ilave ödeme, maliyeye ek yük getirmiyor.

Ara tatil nedeniyle haftalık ödenecek 15 saat ek ders ücreti öğretmene ilave bir gelir getirmeyeceği gibi maliye ye de ek bir yük getirmeyecektir.

Ara tatil uygulaması gelmeden önceki uygulamaya baktığımızda okullar 16 Eylül 2019'da açılacak yani ders yılı bu tarihte başlayacaktı. Yeni uygulama ile okullar bir hafta erken açılmış ve ders yılı 9 Eylül 2019'da başlamıştır.

Yani öğretmenlerin 09-13 Eylül tarihleri arasında yapacakları bir haftalık mesleki çalışma, ara tatil uygulamasında değişik formatla 18-22 Kasım tarihleri arasına alınmış oldu.

Böylece öğretmenler açısından gelir yönünden bir değişiklik ya da maliye kasasından ilave bir çıkış söz konusu değildir.

Eylül ve Haziran dönemlerinde öğretmenler mesleki çalışmaya bağlı olarak 2 şer hafta olmak üzere toplam 4 hafta ek ders ücreti alırken yeni uygulama da Eylül, Kasım, Nisan, Haziran aylarında birer hafta olmak üzere toplamda yine 4 hafta mesleki çalışma yapacaklar ve ücret alacaklardır.

Düzenleme ara tatil başlangıcına yetiştirilemediği gibi bakanlıkça ya da Cumhurbaşkanlığı yetkililerince de bir açıklama yapılmış değil.

Konu hakkında acil bir açıklamaya ihtiyaç bulunmaktadır. 6 aylık süreçte böyle bir düzenlemenin çıkmamış olmasının da gerekçeleri açıklanmaya muhtaçtır.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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