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Kış lastiği kullanmayanlara 625 TL ceza

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayanlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 625 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
 19 Kasım 2019 22:41
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Kış lastiği kullanmayanlara 625 TL ceza

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayanlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 625 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Samsun Valiliği tarafından yasaklar başlamadan önce uyarıcı bir açıklama yapıldı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2.maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi eklenmiş olup denetimlerimiz bu çerçevede yapılmaktadır. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın 1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Mart tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kış Lastiği '7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik' şeklinde tanımlanmaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 625 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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