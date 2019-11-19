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Bakan Kasapoğlu'na mektup yazdı, hayali gerçek oldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yazdığı mektup sonrası futbol oynama hayaline kavuştu.
 19 Kasım 2019 22:54
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Bakan Kasapoğlu'na mektup yazdı, hayali gerçek oldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yazdığı mektup sonrası futbol oynama hayaline kavuştu.

Futbol sevgisi nedeniyle boş zamanlarının çoğunu okul bahçelerinde ve sokak aralarında beton zeminde futbol oynayarak geçiren, 11 yaşındaki Tamtabak, futbol eğitimi alarak daha uygun koşulda futbol oynayabilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na mektup yazdı.

Tamtabak, mektubunda ilçede futbol oynayabileceği herhangi bir kulüp altyapısının olmadığını bu nedenle de futbol oynayacağını bir ortamın oluşturulması için yardım talep etti.

Mektup üzerine Bakan Kasapoğlu'nun talimatlarıyla Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde futbol branşı kurularak 34 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Taha Tamtabak, yazdığı mektubunun dikkate alınmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Futbol oynamayı çok sevdiğini ve boş vakitlerinin çoğunu futbol oynayarak geçirdiğini anlatan Tamtabak, "Bizim eski ilkokulumuzda kalelerimiz vardı her öğlen arası birimiz top getiriyordu oynuyorduk. Müdür topumuzu alıyordu biz yine alıyorduk yine oynuyorduk.

Sonra bir tane kalemizi söktüler, biz o kalenin yerine taşlar koyduk o şekilde oynamaya başladık. Şimdi eski okulumuzda hala oynuyoruz bu sefer iki kalede yok yine taşlar koyup oynamaya devam ediyoruz" dedi.

Tamtabak, futbol eğitimi alıp uygun ortam ve daha güzel ekipmanlarla futbol oynamak arzusu içinde olduğunu ifade ederek, "Okulda birde derste her vatandaşın dilekçe yazma hakkı olduğunu öğrenince, bende bu mektubu yazdım. Evde anneme de okuttuktan sonra dedemle birlikte, sayın bakanımıza gönderdik" diye konuştu.

Mektubunda kendisini tanıtarak ilçede futbol oynayabileceği ekipman ve kulüp olmadığını ve bu nedenle futbol eğitimi alıp futbol oynayabilecekleri bir ortam yapılmasını istediğini kaydeden Tamtabak, "Beni dikkate aldığı için sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bahattin Yetim'e de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mehmet Taha'nın annesi Nezahat Tamtabak da okulda işledikleri bir ders sonrası oğlunun içinde uhde kalan bir sorunu mektupla Gençlik ve Spor Bakanına yazdığını kaydetti.

Oğlunun yazdığı mektubun ilgisini çektiğini kaydeden Tamtabak, "Mektubu okuyunca çok hoş olduğunu düşündüm. Bende göndere bilirsin dedim. Bakanımızın eline geçmese de okunacağını düşündüm. Gönderdikten sonra sayın bakanımızda konuyu ciddiye almış, okumuş ve ilgilenilmesini söylemiş. Oğlumu dikkate aldığı için çokta mutlu olduk. Oğlumun bu yazısının dikkate alınması çok hoş bir durum" diye konuştu.

Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Tosun'da "Mehmet Taha, bakanımıza yazmış olduğu mektupta alt yapılarda futbol eğitimi almak istediğini belirtmiş. İl müdürümüz işin sorumluluğunu üstlenmiş ve bize mektubun gereğinin yapılması için talimat verdi. Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak branşlarımız çok. Futbol branşı olmadığı için Mehmet Taha'da bu noksanlığı gidermek için istekte bulunmuş. İl müdürümüzde Hopa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli futbol antrenörü arkadaşımızı buraya görevlendirdi. Bunun neticesinde öğrencileri antrenmanlara aldık". ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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