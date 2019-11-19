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DSİ'nin açtığı 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğünce 4 il için açılan 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu. İş başvurusu yapan adaylar için kura çekimi yapıldı.
 19 Kasım 2019 23:08
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DSİ'nin açtığı 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğünce 4 il için açılan 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu. İş başvurusu yapan adaylar için kura çekimi yapıldı.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çeşitli görevler için 19 işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından bin 861 kişi başvuru yaptı. İşe alınacak kişilerin belirlenmesi için DSİ misafirhanesinin Harput Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminde alınacak işçi kadrosunun 4 katı olan 76 kişinin ismi belirlendi. İsmi belirlenen işçi adaylarından sözlü, yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında kazananların iş başı yapacağı belirtildi.

Asıl ve yedeklerden belge talebinde bulunacaklarını belirten DSİ Şube Müdürü Aysel Türkan, "Belgeleri gelen kişilerin kontrolleri yapılacak. Sınava katılan kişiler belge kontrolünden sonra belirlenecek. Asil olarak belirlenen kişilerden belgesi uymayan elenecek. Belgesi uyanlar asil listesine dahil edilecek. 3 ile 13 Aralık arasında sınavımız yapılacak" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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