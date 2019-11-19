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Kazada hayatını kaybeden imam ve ailesi toprağa verildi

Çorum Ankara karayolunda trafik kazasında hayatını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi İmam-Hatibi ve Türk Diyanet-Vakıf Sen Edremit ilçe temsilcisi Fahri Erer ve eşi Hanife Erer, binlerce kişinin katılımıyla Fahri Erer'in görev yaptığı Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
 19 Kasım 2019 23:13
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Kazada hayatını kaybeden imam ve ailesi toprağa verildi

Çorum Ankara karayolunda trafik kazasında hayatını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi İmam-Hatibi ve Türk Diyanet-Vakıf Sen Edremit ilçe temsilcisi Fahri Erer ve eşi Hanife Erer, binlerce kişinin katılımıyla Fahri Erer'in görev yaptığı Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit'ten yola çıkan Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, Ç.Ç. idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarpmıştı.

Feci kazada tırın altına giren araçtaki Fahri Erer ile beraberinde bulunan anne Saliha ve baba Yunus Erer hayatını kaybetmişti, eşi Hanife Erer ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cenazeler yakınlarının isteği üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesine getirildi.

Kazada hayatını kaybeden Edremit Kurşunlu Camisi İmam-Hatibi Fahri Erer ve eşi Hanife Erer Kurşunlu Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Edremit Yeni Mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topçan, ailesi ve binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını kılmaya gelenler cami bahçesine sığmadı.

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, imam-hatip Fahri Erer'in annesi Saliha ve babası Yunus Erer dün memleketleri Tokat'ta toprağa verildi. Çocuklarının istediği üzerine ise Fahri ve eşi Hanife Erer çifti ise Edremit'te defnedildi. 2 çocuk babası Fahri Erer'in ölümü din görevlilerini de yasa boğmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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