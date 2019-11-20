Bakan'dan, 'Uzman çavuşlara kadro var mı?' sorusuna cevap

200 bin uzman çavuş uzun bir süredir kadroya geçmek için beklenti içindeydi.

Malatya milletvekili Veli Ağbaba tarafından TBMM Başkanlığına verilen soru önergesine 14 Kasım 2019 tarihinde Hulusi Akar tarafından olumsuz cevap verildi.

İşte Bakan Hulusi Akar'ın verdiği cevap

Uzman erbaşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri , astsubay sınıfına geçirilmeleri ile sözleşme fesih işlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki diğer statüdeki sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli subay ve astsubaylar gibi görev ve vazife ihtiyaçları nedeniyle sözleşmeli statüde istihdam edilmiş olup, halihazırda kadroya alınmalarına ilişkin bir mevzuat çalışması bulunmamaktadır.