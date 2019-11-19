1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenin komşusunun burnunu kırdığı iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Muhammed Ali K.'nın (23), araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşusu esnaf Ahmet Çimen'i (58) darbederek, burnunu kırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 19 Kasım 2019 23:28
Yazdır
Öğretmenin komşusunun burnunu kırdığı iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Muhammed Ali K.'nın (23), araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşusu esnaf Ahmet Çimen'i (58) darbederek, burnunu kırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen Cuma günü ilçe merkezinde Ahmet Çimen'in evinin önünde meydana geldi. Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi'nde beden öğretmeni olan Muhammed Ali K., iddiaya göre otomobilini komşusu Ahmet Çimen'in oturduğu binanın önüne park etti. Ahmet Çimen ve oğlu Mustafa Çimen (25) Muhammed Ali K.'dan otoparka ve binaya girişi engellediği gerekçesiyle otomobilini çekmesini istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Muhammed Ali K., eline aldığı taşla Ahmet Çimen'in burnuna ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kaçtı. Yaralanan Ahmet Çimen ise çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi edilen Çimen'in burnunda 9 kırık oluştuğu belirlenirken, zarar gören yüzüne de 15 dikiş atıldı.

'BURNUMDA 9 KIRIK VAR'

Ahmet Çimen, hastanedeki tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ahmet Çimen, kavganın araç park etme meselesinden çıktığını belirterek, "Aracını otoparka ve binaya girişi engelleylecek şekilde park etmiş. Kaldırmasını isteyince hakaret ve küfür etmeye başladı. Sonra oğluma kafa attı. Sonra yerden taş alıp oğluma vuracakken ben araya girdim. Bu sefer bana vurmaya başladı. Önce burnuma vurdu. Burnumda 9 tane kırık var. Alnımın üzerine 13, gözümün altına da 2 tane dikiş attılar. Ben kanlar içinde yere yığılınca oğlum bu kişiyi tutmaya çalışmış. Oğlum bağırıp, 'babamı öldürüyorlar' deyince bu kişi kaçmış. Şikayetçiyiz, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de beden eğitimi öğretmeninin karıştığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk ara tatil başladı ama ek ders düzenlemesi hala çıkmadı
19 Kasım 2019 22:46		 İyi öğretmen gözünden anlaşılacak
19 Kasım 2019 19:41
600 öğretmen doğa yürüyüşü yaptı
19 Kasım 2019 19:35		 Öğrenciler hem öğreniyor, hem de para kazanıyor
19 Kasım 2019 19:27
Öğretmen, öğrencilerinin hayallerine öncü oldu
19 Kasım 2019 19:23		 Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi
19 Kasım 2019 19:19
Öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' için eğlenceli klip
19 Kasım 2019 17:11		 Öğretmenler için soru hazırlama teknikleri kursu
18 Kasım 2019 19:24
'İmam hatiplerin içi boş' algısı yaratılmaya çalışılıyor
18 Kasım 2019 19:20		 Sınıf öğretmeni, otomobiliyle 5 yılda 20 bin kitap dağıttı
18 Kasım 2019 13:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:34 - '3600 ek gösterge ile ilgili kapsamlı çalışma yapıyoruz'23:33 - Ecem'in cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası23:31 - Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem23:28 - Öğretmenin komşusunun burnunu kırdığı iddiası23:23 - Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor23:18 - Gripten korunmanın en etkili yolu aşı23:13 - Kazada hayatını kaybeden imam ve ailesi toprağa verildi23:08 - DSİ'nin açtığı 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu23:03 - Ölüm sonrası borçlardan kurtulmak mümkün mü?22:58 - GİB'in mobil uygulaması vatandaşın işini kolaylaştırıyor
22:54 - Bakan Kasapoğlu'na mektup yazdı, hayali gerçek oldu22:50 - İndirim günlerinde dolandırıcılara dikkat edin22:46 - İlk ara tatil başladı ama ek ders düzenlemesi hala çıkmadı22:41 - Kış lastiği kullanmayanlara 625 TL ceza22:34 - Prof. Dr. Neslihan Sam hayatını kaybetti22:29 - CHP'li vekilden tıp öğrencilerine burs22:24 - İİBF mezunlarında işsizlik niye yüksek?22:20 - İçişleri: Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
ankaragücü 2
Hilal Kaplan 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 4
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam