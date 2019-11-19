Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Kasım 2019 23:33
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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