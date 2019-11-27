Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
|27 Kasım 2019 00:04
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Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında ceza soruşturmaları 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre yürütülmektedir.
İnönü Üniversitesinde yaşanan olayda; bir memur hakkında Rektör ve Rektör Yardımcısı başta olmak üzere Üniversite üst yöneticileri hakkında asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FETÖCÜ oldukları yolunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle ceza soruşturması başlatılmıştır.
Yasal düzenleme gereğince memur hakkında İl İdare Kurulu tarafından lüzum-u muhakeme kararı verilmiştir.
İtiraz üzerine konuyu inceleyen Danıştay Birinci Dairesi; üniversite üst yöneticilerini karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FETÖCÜ oldukları konusunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira attığı yolundaki atılı suçun, adı geçenin Üniversitedeki görevinden kaynaklanmadığı, buradaki görevi sebebiyle de işlenmediği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, İl İdare Kurulunca men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, atılı suç nedeniyle adı geçen hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiğine hükmetmiştir.
T.C
DANIŞTAY
Birinci Daire
Esas No: 2018/1817
Karar No: 2018/1721
Anahtar Kelimeler : İftira
Genel Hükümler
2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi
KARAR
Şüpheli: ..... - İnönü Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmecilik Meslek Yüksekokulunda Memur
Suçu : Şikayetçi Rektör Yardımcısı ile ......... Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FETÖCÜ oldukları yolunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira atmak.
Suç Tarihi : 2016 yılı
İncelenen Karar: Malatya Valiliği İl İdare Kurulunun 26/06/2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararı.
Karara İtiraz Eden: Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .....
İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine
Malatya Valiliği İl İdare Kurulunun 16/08/2018 tarih ve 13871 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Safiye Bircan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelinin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu bağlamda, şikayetçi Rektör Yardımcısı .... ile Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FETÖCÜ oldukları konusunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira attığı yolunda .....'a atılı suçun, adı geçenin Üniversitedeki görevinden kaynaklanmadığı, buradaki görevi sebebiyle de işlenmediği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, İl İdare Kurulunca men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, atılı suç nedeniyle adı geçen hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Malatya Valiliği İl İdare Kurulunun 26/06/2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, .... Hakkında genel hükümler uyarınca gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin, Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edene gönderilmesine 18/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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