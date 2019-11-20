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20 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

20 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
 20 Kasım 2019 00:01
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20 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile Bakanlığınca düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısı ile Aksaray Üniversitesinde "12 Dev Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(TBMM/10.00/Aksaray/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Öğretmenlere Vefa Konseri'ne katılacak.

(Ankara/11.00/20.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Beslenme Programının Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Konya/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesinde lojman açılış törenine katılacak.

(Bingöl/11.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

5- Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00)

6- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışını yapacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsünün düzenlediği, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" programının açılışına katılacak.

(Ankara/09.45)

2- Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/10.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi temel atma törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, gençlerle buluşacak, Biga TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak ve Biga Belediyesini ziyaret edecek.

(Çanakkale/12.00-17.00)

2 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Barselona/23.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer'i, C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İspanya ekibi Joventut'u konuk edecek.

(Bursa/20.00/İstanbul/20.15)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Rusya temsilcisi Nizhny'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya ekibi Neptunas ile deplasmanda karşılaşacak.

(Gaziantep/Klaipeda/20.00)

5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSM CSU, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Hollanda ekibi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Oradea/20.00/Groningen/21.30)

6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/19.00/Yozgat/14.00/İstanbul/17.00)

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