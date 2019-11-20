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Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu

Mersin Mezitli semt polikliniğine getirilen sorumlu hemşire hakkındaki 10 personel mobbing iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
 20 Kasım 2019 00:42
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Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu

Mersin Mezitli Semt Polikliniğine getirilen sorumlu hemşirenin yaptığı mobbingden dolayı bir çok personel suç duyurusunda bulundu.

Eşinin bakanın yeğeni, kendisini de Bakanın gelini olarak tanıttığı iddia edilen sorumlu hemşireyle ilgili olarak, 2 yıllık acil tıp teknisyenliğinden mezun olmasına rağmen, 4 yıllık üniversite mezunu ve aynı yerde 5 yıldır görev yapmak şartlarını taşımamasına rağmen, il müdürlüğünce sorumlu hemşire yapıldığı belirtiliyor.
Hemşireyle ilgili olarak, personeli tehdit ettiği, itaat etmeyenlerin sürüleceği, hizmetli personeli özel işlerinde kullandığı, uzman beyin cerrahını il müdürlüğü aracılığıyla Tarsus'a sürdürdüğü, önceki sorumlu hemşire olmak üzere 7 personeli semt polikliniğinden gönderdiği belirtiliyor.

Yine sorunlu hemşirenin, il müdürlüğü aracılığıyla bir başhekim yardımcısını Tarsus'a nöbete göndertebildiği ifade ediliyor.

Sorumlu hemşirenin eşi hakkında ise kuruma silahla geldiği, bazı kişileri tehdit ettiği, stajyer öğrencilere sarkıntılık yaptığı kaydedildi. Suç duyurularında, eşin, öğrencilere gönderdiği whatsapp mesajları da yer aldı

Karı koca çifti hakkında şikayetçi olan çok sayıda personel, konu ile ilgili yöneticilere şikayetçi olduklarını ancak il sağlık müdürlüğü başta olmak üzere ilgili yöneticilerin sorunun çözümü ile ilgilenmediklerini öne sürüyor
Memurlar.Net
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