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Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 20 Kasım 2019 01:52
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Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "30/06/2019" ibaresi "31/12/2020" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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