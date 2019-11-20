Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|20 Kasım 2019 01:52
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "30/06/2019" ibaresi "31/12/2020" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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