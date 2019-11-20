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Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği 'ankesör FETÖ delilidir' kararı sonrası soruşturmalar hız kazandı. İzmir'de Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
 20 Kasım 2019 07:21
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Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon' soruşturmasında önemli bir adım atıldı. İzmir'deki soruşturmayı son Hakim ve Savcılar Kararnamesi ile İzmir'e atanan İstanbul'daki 'Ankesörlü telefon' dahil çok sayıda terör soruşturması yöneten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay yürütüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında 3 Albay, 5 Binbaşı, 12 Üsteğmen 54 Astsubay, 3 Uzman Çavuş olmak üzere 82'si muvazzaf toplam 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

44 FARKLI İLDE OPERASYON

İzmir merkezli 44 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı listesinde yer alan 51 şüpheli ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencileri, ihraç, emekli, sözleşme fesih kaydı olan askeri personelden oluşuyor. 133 şüphelinin TSK'daki kuvvetlere göre sayıları ise şu şekilde; 30'u Kara Kuvvetleri, 55'i Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 28'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı 14'ü ise askeri okul öğrencisi.

YARISI İTİRAFÇI OLDU

Geçtiğimiz hafta Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ankesörlü hat üzerinden ardışık aramanın suç olduğuna dair çıkan karar sonrası özellikle İzmir'de soruşturmanın geniş çaplı yürütülmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında bugüne kadar ülke çapında daha önce FETÖ bağlantısı belirlenemeyen 16 bin 160 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 14 bin 927'si gözaltına alındı. 5 bin 883'ü tutuklanırken, 8 bin 415 şüpheli adli kontrolle, 879'u ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Bin 233'ü firari durumda bulunurken, toplamda 6 bin 238 gibi önemli bir itirafçı sayısına ulaşıldı.

M. Sait Özkan

Yeni Şafak
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