Türkiye, Irak'ın yeniden imarına katkı sağlayacak
|20 Kasım 2019 07:31
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İki ülke ekonomiden diplomasiye birçok alanda iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye-Irak arasında mesai harcanacak konuların başında Irak'ın yeniden imarı geliyor. DEAŞ terörü ile sarsılan Irak'ın yeniden yapılanması için gerekli altyapı ve üstyapı çalışmaları, köprü yol, su ve baraj projeleri gibi birçok alanda Türk firmaların önemli bir rol oynaması bekleniyor.
İş birliği kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ tehlikesi sebebiyle kapatılan Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyururken, konsoloslukların önümüzdeki yıl faaliyete geçeceği öğrenildi. Türkiye, önümüzdeki dönemde Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük ile Irak'ın en önemli şehirlerinden Necef'te de başkonsolosluk açmayı planlanıyor. Diplomatik kaynaklar, Kerkük ve Necef'e diplomatik temsilcilik açılması talebinin Irak'lı makamlara bildirildiğini belirtti. Irak'taki karışıklık sebebiyle ticaret hacmi yavaşlayan Habur Sınır Kapısı'na alternatif için gündeme gelen Ovaköy Sınır Kapısı için de Ankara-Bağdat arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
Irak'la zaman zaman yaşanan su sorunu da önümüzdeki dönemde iki ülkenin odaklanacağı konular arasında yer alıyor.
Selçuk Böke
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