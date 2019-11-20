İki şirketten biri alacağını sigortaladı
|20 Kasım 2019 08:59
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Şirketlerin nakit akış problemlerine destek olmak amaçlı olarak çıkarılan 'alacak sigortası' işe yaradı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018'de yürürlüğe konulan 'Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası', bu alandaki farkındalığı artırdı, ürün satın alanların sayısını da yukarı taşıdı. Geçtiğimiz yıl şirketlerin yüzde 30'u alacak sigortasını tercih ederken bu sene oran yüzde 49.86'ya yükselmiş durumda.
DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ
Küresel ölçekte alacak sigortası hizmeti veren Euler Hermes'in Türkiye'nin ilk 500 firması ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, artık şirketlerin yarısına yakını alacak sigortasını kullanıyor. Euler Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özüner, "Geçen yıl yapılan ankette şirketler yüzde 30 oranında alacak sigortasını tercih ederken bu sene oranın yüzde 50'ye yükselmesi, ilginin dikkat çekici bir oranda arttığını gösteriyor" dedi.
SAYI 100 BİNLERE ÇIKTI
Alacak sigortasını şirketlerin hayat sigortası olarak tanımladıklarını belirten Özüner, "Ticari işletmeleri ticari alacakların ödenmemesi riskine karşı koruyan bir mekanizma olduğunu söylemek mümkün. Geçen yıl büyümemiz yüzde 43 oldu. Alacak riskini taşıdığımız şirket sayısı 17 bine ulaştı. Pazar payımız, geçen yıl itibarı ile yüzde 33 olarak gerçekleşti. Bu oranlar son dönemde şirketler arasında alacak sigortası ile ilgili farkındalığın arttığını gösteriyor. Rakamlar hala düşük olsa da Türkiye'de riske alınan şirketler 100 binlerle ifade ediliyor. Biz şu anda alacak sigortasında 3 bin civarı poliçe olduğunu tahmin ediyoruz. Devlet öncelikli olarak KOBİ'lere destek vermeye başladı. KOBİ'lerin bu ürüne çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
YÜZDE 56 TEMİNATSIZ ÇALIŞMIYOR
Yeni müşteri veya mevcut müşteriler için ilk vadeli açık hesap satış talebinin maddi teminatsız kabul edildiği durumların olduğunu belirten şirketlerin oranı yüzde 39, kabul etmeyenlerin oranı ise yüzde 56 olarak tespit edildi. Sistemsel iç onay süreci olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 73 oldu.
İSTİHBARAT ALANLARIN ORANI YÜZDE 51
"Bir müşterinizde belirttiğiniz maddi teminatın üzerine şirket olarak ilave risk alıyor musunuz?" sorusuna şirketlerin yüzde 45'i "Evet" derken yüzde 49'u "Hayır" yanıtını verdi. "Evet" yanıtını verenlerin yüzde 74'ü, yüzde 0-25 aralığında ilave risk alırken yüzde 21'i de yüzde 25 ve 50 arasında risk aldığını belirtti. Yüzde 50'nin üzerinde risk alanların oranı ise yüzde 4.5. Alacak riskini yönetmek amacıyla farklı şirketlerden piyasa ve müşteri istihbaratı hizmetini doğrudan satın alanların oranı yüzde 51 oldu.
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