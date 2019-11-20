Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı
Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayeneleri 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.
|20 Kasım 2019 08:57
|Yazdır
Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayeneleri 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle kara yollarında belirli bir kesimin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen "ortalama hız ölçüm donanımlarının" muayene süresinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, piyasada kullanılan ortalama hız ölçüm donanımlarının 30 Haziran'da dolan muayene süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu
20 Kasım 2019 10:15
|Bakan Varank: İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak
20 Kasım 2019 09:40
|Kara yollarında durum
20 Kasım 2019 08:26
|Yaş 12 maaş 400 lira
20 Kasım 2019 07:05
|Alışveriş gününün sadece adı 'şahane'
20 Kasım 2019 06:41
|İndirim günlerinde dolandırıcılara dikkat edin
19 Kasım 2019 22:50
|Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 8 arttı
19 Kasım 2019 22:02
|Tüketici en çok elektronik eşyadan mağdur
19 Kasım 2019 21:56
|Türkiye'de üretilip, Hollywood filmlerinde kullanılıyor
19 Kasım 2019 20:43
|Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi
19 Kasım 2019 11:30