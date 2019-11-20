Ak Parti, milletvekili belirleme usulünü tartışıyor

Suriyelilerle ilgili son sosyal medya paylaşımları nedeniyle parti içinde tepkilere neden olan eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'de gündeme gelen konu, parti içinde milletvekili seçimlerinin nasıl yapıldığını da tartışmaya açtı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, Bazı MYK üyeleri, milletvekili adaylarının belirlenmesinde hatalar yapılabildiğini vurgulayarak "Burada birileri istiyor, referans oluyor diye aday yapma yoluna gidilmemeli. Kadın kolları başkanlarımız var, onlar arasından aday belirlenebilir" dedi.

Bazı kurul üyelerinin de, "vitrinde kadın ve genç olsun" denilerek yanlış kararlar alınabildiğine dikkat çektiği belirtildi. MYK'da ayrıca pozitif ayrımcılık yapılırken daha dikkatli olunması, hak eden kişilerin aday yapılması gerektiği konuşulduğu aktarıldı.

AK Parti'li Bakır ne demişti?

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.