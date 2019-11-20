Eski vekilin kumar yanıtı: Kahve içiyordum

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün, Gürcistan'ın Batum şehrindeki bir Casino'daki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Öztürk, görüntünün 1.5 yıl öncesine ait olduğunu, orada kumar oynamadığını, kahve içtiğini söyledi. Sosyal medyada yayınlanan videoda kumarhanede bir makinenin önünde oturduğu görülen Öztürk, dün sorulara şu yanıtı verdi:

"10 kişilik bir arkadaş grubuyla Karadeniz gezisi yapmıştık. Oradan da Batum'a geçmiştik. Ben dışarıdaydım, otele geldim, odama çıktım, arkadaşlarıma baktım, gazinoya gitmişler. Bunun üzerine onları çağırmak için yanlarına gittim. Üzerimde palto ve atkı var. Oraya sadece onları çağırmak için gittim, zaten kumar oynamadığım da görüntülerde var. O sırada da kahve içtim. Kumar oynamıyordum. Biri video çekip yayınlamış, ahlaki değil."