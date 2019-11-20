Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
|20 Kasım 2019 09:09
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile etkisiz hale getirildi.
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