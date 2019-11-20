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Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı

Karabük Üniversitesi, 18 öğretim görevlisi ile Araştırma Görevlisi alım ilanı verdi. Ancak Tarih bölümü için alınacak olan araştırma görevlisinde aranan, "Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve Balkanlarda Madencilik üzerine çalışıyor olmak" şartı şaşkınlıkla karşılandı.
 20 Kasım 2019 09:26
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Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı

Karabük Üniversitesi, 18 öğretim görevlisi ile Araştırma Görevlisi alım ilanı verdi. Ancak Tarih bölümü için alınacak olan araştırma görevlisinde aranan, "Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve Balkanlarda Madencilik üzerine çalışıyor olmak" şartı şaşkınlıkla karşılandı.

Vatandaşlar, üniversitenin ilanına 'Direkt ismi yazsaydınız' diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.

Karabük Üniversitesi rektörlüğü 5 Kasım'da, ilan vererek, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" resmi internet sitelerinden duyuru yaptı.

BALKANLARDA ÇALIŞAN MADEN MÜHENDİSİ

18 personelin alınacağını duyuran üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne alınacak araştırma görevlisi için aranan koşula ise, "Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve Balkanlarda Madencilik üzerine çalışıyor olmak" şartı getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YÜKSELDİ

Üniversitenin ilanı kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlarken, vatandaşlar da adrese teslim ilana tepki gösterdi. Aranan şartların bir kişiye işaret ettiğine vurgu yapan kullanıcılar, "Direkt isim yazsaydınız keşke" diyerek alana tepkilerini dile getirdiler.

ARANAN ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLMELİ

Söz konusu araştırma görevlisi kadrosuna mevzuata aykırı şekilde "çalışma alanı" yazıldığını ve kadroların ilan edildiği bölüm mezunları yerine başka alanlara öncelik veriliğini dile getiren adaylar, "5 araştırma görevlisi kadrosunun ilan şartlarının yeniden gözden geçirilerek, "Balkanlarda Madencilik Üzerine Çalışıyor olmak" şartının iptal edilmesini ve diğer kadroların ilgili bölüm mezunlarına da fırsat verilmesi gerekmektedir" dedi.
Sözcü
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