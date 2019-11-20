Ankara'da 'akşam pazarı' kurulması yasaklandı
|20 Kasım 2019 09:29
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Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara Kızılay'da yıllardır seyyar satıcılar tarafından kurulan 'akşam pazarı' yasaklandı.
Kitap, ikinci el kıyafet ve çeşitli ev gereçlerinin satıldığı pazardaki yasak kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin Kızılay'da başlattığı yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlandı.
Valilik Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla tezgahların kurulmamasına karşı önlem alınmasını talep etti. Yıllardır gece saat 21.00'den itibaren kurulan tezgahlara karşı zabıta ekipleriyle birlikte polis güvenlik önlemi almaya başladı.
"HANİ KALP KIRMAK YOKTU"
Akşam pazarına izin verilmemesinin ardından Kızılay'daki seyyar satıcılar Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e Kızılay'a astıkları afişlerle tepki gösterdi.
Çankaya Belediyesi'nin, 'Kalp Kırmadık, Rekor Kırdık' sloganını hatırlatan seyyar satıcılar hazırladıkları afişlerinde, "Hani kalp kırmak yoktu? Bizim ekmeğimiz ekmek teknemiz. Yüzlerce insanın kalbi kırılıyor. #Konur #Yüksel #Karanfil akşam tezgahları pazarı ile daha güzel" ifadelerine yer verdi.
Kızılay'daki Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda tezgah açmak isteyen seyyar satıcılarla Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri arasında 2011 yılında kavga çıkmış bazı zabıta memurları ve işportacılar çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.
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