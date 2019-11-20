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Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığınca sadece sekiz günde 5 farklı uyruktan 15 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi- Geri gönderme merkezlerinde halen 36 uyruk, bir vatansız ile 2 de uyruk tespit çalışmaları süren 944 yabancı terörist savaşçı bulunuyor
 20 Kasım 2019 09:30
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Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığınca sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı (YTS) ülkelerine sınır dışı edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz." açıklamalarının ardından YTS'lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri başladı.

Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatları yüzde 90 sonuçlandırılarak, ilgili ülkelerle temas kuruldu.

- Geri gönderme merkezlerinde 944 YTS kaldı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 36 uyruk, bir vatansız ile 2 de uyruk tespit çalışmaları süren 944 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.

- YTS'lere yapılan işlemler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca çatışma bölgeleriyle bağlantılı, terör örgütlerine üye oldukları, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları veya terörist faaliyetlere iştirak eden/edecek yabancılar hakkında yurda giriş yasağı kararı alınıyor.

Hakkında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen hudut kapılarına gelenler, "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor. Ayrıca 30 ilde kurulan risk analiz birimlerince yapılan değerlendirme sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği bakımından Türkiye'ye girişlerinin sakıncalı olduğu değerlendirilen yabancılar da hudut kapılarında "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor.

Güvenlik güçlerince yakalanmaları ya da tespit edilmeleri akabinde yabancılara dair 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle hakkında idari işlem yapılanlar ve terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi destekleyicisi olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında sınır dışı etme kararı alınıyor.

Söz konusu yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınarak, ülkelerine, transit gidebileceği bir ülkeye ya da üçüncü ülkeye çıkışları sağlanıyor.

Yabancıların geçerli pasaportları olması halinde vize serbestisi kapsamında gitmek istedikleri üçüncü ülkelere çıkışları sağlanıyor. Geçerli pasaportu olmayan yabancıların, konsolosluklar üzerinden temin edilen seyahat belgeleriyle sadece menşe ülkelerine çıkışları sağlanabiliyor.

Sınır dışı edilecek YTS veya şüphelisi kapsamında yer alan yabancıların, Türkiye'den çıkışları sağlanmadan önce belirlenen seyahat programı, Dışişleri Bakanlığına en az 48 saat öncesinden bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığınca da ilgili ülke büyükelçiliğine bildirim yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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