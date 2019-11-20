Park kavgasında öğretmeni feci bir şekilde dövdüler
|20 Kasım 2019 09:37
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Kayseri'nin Develi ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Muhammed Ali K. ile komşusu esnaf Ahmet Çimen arasında park kavgası yaşandı. Muhammed Ali K., Ahmet Çimen'in burnunu kırdı.
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Ali K., aracını sokak üzerinde bulunan binanın otopark girişine park etti. 58 yaşındaki esnaf Mustafa Çimen ve oğlu Ahmet Çimen, apartmana giriş çıkışı engellediği için aracını çekmesini istedi.
Bunun üzerine 23 yaşındaki Muhammed Ali K. ile aralarında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Muhammed Ali K., kaldırımda bulduğu taş ile Ahmet Çimen'in burnuna ve vücuduna vurmaya başladı. Ahmet Çimen'in yüzünün kanlar içerisinde kaldığını görünce de olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ahmet Çimen, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Burnunda 9 kırık olduğu tespit edile Ahmet Çimen'in yüzüne de 15 dikiş atıldı. Ahmet Çimen ve oğlu Mustafa Çimen, polise giderek Muhammed Ali K.'dan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma açtı.. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü'de beden eğitimi öğretmeni hakkında inceleme başlattığını açıkladı.
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