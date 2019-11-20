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Dolar'ın düşüş trendi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Kasım 2019 09:42
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Dolar'ın düşüş trendi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7130 5,7140
Avro 6,3280 6,3290
Sterlin 7,3560 7,3930
ANKARA
ABD Doları 5,6850 5,7450
Avro 6,2850 6,3550
Sterlin 7,2990 7,4390
Anadolu Ajansı
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