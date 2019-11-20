Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
|20 Kasım 2019 10:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, DAEŞ ve PKK/YPG'ye karsı gerceklestırılen operasyonlar netıcesınde 368 bın 217 Surıyelı'nin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.
Örgüte katılımın bu yıl itibariyle 108'e kadar düştüğünü söyleyen Soylu, şu bilgileri verdi:
"12 si kırmızı kategoride 142 ust duzey terorıst etkısız hale getırıldi. 289 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
2016-2019 arasında, toplam 1058 DEAŞ'lı etkısız hale getırıldi. DEAŞ orgutunun, son ıkı yılda 5 adet eylem gırısımı onlendi. Yabancı terorıst savascı oldugu degerlendırılen 8 bin 922 kısının de ulkeye gırısı engellendi. Operasyonlarda 80 guvenlık gorevlısi 45 sıvıl şehit oldu."
İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmistir. Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçindeki terörist sayısı 550'li rakamlara gerilemiştir.
PKK ıle mucadele kapsamında gerceklestırılen operasyon sayılarımız, ılk on aylar ıtıbarıyla son uc yılda yüzde 150 artarak 40 bın sevıyesınden 101 bın sevıyesıne cıkmıstır."
GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI
Gorevden alınan belediye başkanlarına ilişkin bilgi de veren Soylu, "94 beledıye baskanından 42 beledıye baskanı toplam 286 yıl ceza almıstır. 19'u tutuklanmıs, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adlı kontrol ve 8'ı hakkında yakalama kararı vardır" diye konuştu.
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