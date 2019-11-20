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İçişleri Bakanlığının bütçesi Komisyonda

-İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı
 20 Kasım 2019 10:53
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İçişleri Bakanlığının bütçesi Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yapıyor.

Komisyonda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kesin hesabı, Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.

Bu arada HDP milletvekilleri, toplantı öncesi HDP'li belediyelere kayyum görevlendirmelerine dikkati çeken dövizleri basın mensuplarına gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu, komisyon salonuna geldikten sonra milletvekilleriyle selamlaştı, daha sonra yerine geçti.

- Komisyonda "el sıkma" atışması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Soylu'nun "HDP milletvekillerinin elini sıkmadan yerine oturduğunu söyleyerek, "Biz Sayın Süleyman Soylu'nun elini sıkma meraklısı değiliz ancak farklı bir teamül uyguladınız Sayın Başkan. Bu teamüle siz de ön ayak oldunuz." dedi.

Komisyon Başkanı Elvan'a tepki gösteren Paylan, "Sayın Başkan, Sayın Süleyman Soylu'nun ayrıcalığı nedir? Bu saygısızlığının önünü almak için neler yapacaksınız? Bununla ilgili gerekli uyarıları yapmanızı rica ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Siz de ayağa kalkmadınız. Misafir geldiğinde ayağa kalkılır. Ayıptır." karşılığını verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Nezaketsizliği önce siz başlattınız." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Hiçbir milletvekilimize karşı hiçbir saygısızlığı da söz konusu değildir. Burada elbette milletvekillerimizin elini sıktı. Her bir kardeşimiz ayağa kalktı, ellerini sıktı. Belki sizin Sayın Bakana karşı tavrınız bu tür bir yaklaşıma sebep olmuştur. Bu da Sayın Bakanın takdiridir." dedi.

Bu sırada AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların yaşanması üzerine araya giren Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Bakan, sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. En azından ayağa kalkıp kendisine nezaket gereği 'Hoşgeldiniz.' demeniz gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, komisyon üyelerini görüşmelere başlanması yönünde uyardı. Daha sonra İçişleri Bakanı Soylu, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
Anadolu Ajansı
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