FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
|20 Kasım 2019 11:11
|Yazdır
Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Harun B. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Harun B. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Harun B, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme, sanık Hatun B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasında gözaltı sayısı 118 oldu
20 Kasım 2019 13:30
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Kasım 2019 12:42
|Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
20 Kasım 2019 11:56
|Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
20 Kasım 2019 10:59
|HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı
20 Kasım 2019 09:41
|Hain ataşe Hollanda'da ortaya çıktı
20 Kasım 2019 09:39
|Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi
20 Kasım 2019 09:30
|Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
20 Kasım 2019 09:09
|Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
20 Kasım 2019 07:21
|MSB açıkladı: PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
19 Kasım 2019 19:56