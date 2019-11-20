1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında

Hacettepe Üniversitesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu "THE" tarafından açıklanan tıp ve sağlık alanındaki sıralamada dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldı Rektör Prof. Dr. Haluk Özen: Üniversitemiz, bu yükselişine ve araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecek
 20 Kasım 2019 11:12
Yazdır
Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitelerinin uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "tıp ve sağlık" alanındaki sıralamada dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THE üniversite sıralama sisteminin alan sıralamalarını açıkladığını belirtti.

"Tıp ve sağlık" alan sıralamasında yer alan toplam 775 üniversite içerisinde Türkiye'den ilk 300'de bir, ilk 500'de üç, toplamda 22 üniversitenin listeye girmeye hak kazandığını kaydeden Özen, bunlardan 16'sının devlet, 6'sının ise vakıf üniversitesi olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesinin bu alanda dünyada 251-300 bandında yer alarak büyük başarı gösterdiğini belirten Özen, Hacettepe'nin YÖK'ün açıkladığı bir araştırma üniversitesi olarak hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Özen, üniversitenin öğretim üyelerinin, nitelikli bilimsel yayın sayısı ve atıf puanları konusunda önemli başarılar elde ettiğine işaret ederek, öğretim üyesi başına düşen proje sayısında son iki yılda iki katından fazla artış yaşandığını ifade etti.

Doktoralı mezun sayısının artması hedefi doğrultusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Özen, "Üniversitemizin sağlık alanında THE gibi önemli bir sıralama kuruluşunun 251-300 bandında yer alması bizleri son derece mutlu etti. Üniversitemiz, araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir." dedi.

THE "tıp ve sağlık" alan sıralamasına göre, 401-500 bandında ise İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İİBF mezunlarında işsizlik niye yüksek?
19 Kasım 2019 22:24		 Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak
19 Kasım 2019 14:00
TÜBA su ürünlerini mercek altına alacak
18 Kasım 2019 11:07		 Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
18 Kasım 2019 08:35
ALES 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı
17 Kasım 2019 13:07		 Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
17 Kasım 2019 08:55
ALES, yarın 88 sınav merkezinde düzenlenecek
16 Kasım 2019 09:11		 Temizlik denetimi 'görünmez spreyle' sağlanacak
14 Kasım 2019 17:29
Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar
14 Kasım 2019 13:34		 YÖK'ten ihtisaslaşan üniversitelere kadro tavkiyesi
14 Kasım 2019 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak13:30 - İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasında gözaltı sayısı 118 oldu13:27 - CHP'nin delege seçimi, karakolda bitti13:23 - Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Tekirdağ'da bulundu...Türkiye'nin beş yıllık ihtiyacına karşılık geliyor13:11 - 'Ücretsiz taşınanlara çare bulunmazsa kamu ulaşım sektörü iflas eder'13:08 - MEB'in e-Okul sistemiyle veliye 'bildirim' dönemi13:05 - 'Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değer'13:02 - İslami değerlerle alay eden konsolosluk görevlilerine gözaltı
12:53 - Muğla'da 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 34 gözaltı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Güleda cinayetinde ihmali olan kamu görevlilerine soruşturma12:42 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası12:37 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde12:34 - Trabzon'daki yangında dumandan etkilenen çocuk öldü12:33 - Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'den Erdoğan'a... 6 icracı bakanlık verirse fedakarlık yaparız
Üniversitede ilana çıktı, sadece alınacak kişinin ismini yazmadı
Kolluk personeline ilişkin 95 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Bakan'dan, 'Uzman çavuşlara kadro var mı?' sorusuna cevap
Sorumlu hemşire hakkında 10 suç duyurusu
'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'
Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
Etik Kurul'dan 52 günde 6 defa sınavsız zabıta müdürü ataması yapan belediye başkanı hakkında karar!
45 bin araç sürücüsü testi geçemedi
Yaş 12 maaş 400 lira
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hilal Kaplan 1
asvel lyon-villeurbanne 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 5
n11.com'un boykot edilmesi 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 3
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 3
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
SON İLANLAR
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Orbel 5 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam