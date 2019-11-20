Gram altın 271 lira seviyelerinde
|20 Kasım 2019 11:24
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Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 kazançla 271,1 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 271,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.476,6 dolar seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtti.
Dün, ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından Çin, bu karara karşılık verebileceğini, ABD'nin iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı bir konuşmada Çin ile anlaşılmaması durumunda tarifeleri daha fazla artıracağını söylediğini ifade eden analistler, bu durumun yatırımcıların risk iştahını düşürdüğünü kaydetti.
Analistler, yurt içinde Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku, yurt dışında ABD'de MBA mortgage başvuruları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
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