Ülkesine dönen Suriyelilere para desteği verelim önerisi
|20 Kasım 2019 11:27
|Yazdır
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışma başlatıldı.
Dönüşlerin hızlanması için düğmeye basan AK Parti, yeni bir kanun teklifi hazırladı.
Teklife göre kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişi yasaklanacak.
Türkiye'ye yasal giriş veya çıkışla ilgili hükümleri ihlal edenlerin yanı sıra, bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler de sınır dışı edilecek.
GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERE NAKDİ DESTEK
Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; Türkiye'den ayırlamaları için tanınan sürede ülkeden çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilikler tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.
Türkiye gazetesinin haberine göre; ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlere ayni veya nakdi destek sağlanacak. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgeleri ikamet izni yerine geçecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Ücretsiz taşınanlara çare bulunmazsa kamu ulaşım sektörü iflas eder'
20 Kasım 2019 13:11
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde
20 Kasım 2019 12:36
|Akşener'den Erdoğan'a: Sen gidip yine boynumuzu büktün!
20 Kasım 2019 12:24
|'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'
20 Kasım 2019 11:32
|MEB öğretmenlere otizm mesleki gelişim eğitimleri başlattı
20 Kasım 2019 11:23
|İYİ Parti'den 'oylarının düştüğü' iddialarına yanıt
20 Kasım 2019 11:15
|İçişleri Bakanlığının bütçesi Komisyonda
20 Kasım 2019 10:53
|İyi Parti'den Erdoğan'a... 6 icracı bakanlık verirse fedakarlık yaparız
20 Kasım 2019 09:38
|Ak Parti, milletvekili belirleme usulünü tartışıyor
20 Kasım 2019 08:57
|Türk gemileri mülteci kampı gibi
20 Kasım 2019 08:15