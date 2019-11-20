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'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'

Erdoğan: Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz
 20 Kasım 2019 11:32
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'Oyumuz düşmüşse, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''AK Parti 7. Olağan Kongre sürecini takvime uygun şekilde sürdürüyoruz. Aralık ayında belde kongreleri ile sürece başlıyoruz. Şubat ayı ile birlikte ilçe kongrelerine geçiyoruz yaz sonuna doğru il kongrelerimizi başlatacak ve yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. AK Parti dinamik bir yapıdır. AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Parti'li son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubur. Partimizde sadece görev değişikliği olur. AK Parti'nin sahibi millettir.

''2018-19 SEÇİMLERİNİN SONUÇLARINDAN GEREKEN DERSLERİ ÇIKARMAMIZ ŞART''

2018-19 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Önce teşhisi doğru koyacağız sonra en ideal çözümü hayata geçireceğiz. Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede beka mücadelesi verdiği dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz ekonomimize saldırıyorlar kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. En büyük güç ve moral kaynağımız milletimizin desteğidir. Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Beka mücadelemizde durum böyleyken iç siyasette bambaşka fotoğrafla karşı karşıyayız. MHP ve diğer kardeşlerimiz attığımız her adımda bize destek verdiler. CHP ve HDP ile onlarla hareket eden marjinal çevreler yalanda adeta sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. İspatla diyoruz yapamıyor yalan söyleme diyoruz bundan da kendini alamıyor. Ağzını her açtığında dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor.

''BU ZATI KÜRESEL SERMAYE DE CİDDİYE ALMIYOR''

Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötülemenin adı ihanetin dik alasıdır. Bu zatı küresel sermaye de ciddiye almıyor. Şu an itibariyle borsamız 107 bini yakalamış vaziyette. Ekonomimize saldırılar yaşanırken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere bunlar teröristtir dediğini hiç ağzından duymadık.

''CEZA İSE CEZA, KURU ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLECEK İŞLER DEĞİL''

Bunlar dün bizim grup başkanvekili hanımefendiye parlamentoda saldırdılar. Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Tüm grubumuz bir bayan milletvekilimize grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım. Ceza ise ceza. Özür diledi bıraksınlar bu işi. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Burası yol geçen hanı değil bir parlamentodur. Burada bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak bizim görevimizdir. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamento'nun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz.

''2020 FAİZLERİN ÇOK DAHA DÜŞTÜĞÜ BİR YIL OLACAK''

Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz. 2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Girişimcilerimize sesleniyorum gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum gel yatırım yap hangi sektörde çalışıyorsan gel yatırım yap. Kendi parana dön. Kendi paranı kullanmaktan çekinme. Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Konut satışlarında otomobilde ciddi artışlar başladı. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin. Son dönemdeki en büyük demokrasi hamlemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiz olmuştur. Ekonomide yapısal reformları sürdürmemiz gerektiğini biliyoruz. AK Parti Türkiye'nin son 17 yılına damga vurmanın yanında geleceğinin de partisidir.''
Memurlar.Net
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